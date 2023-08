Det er aldrig for sent at blive klogere. Heller ikke for regeringen. Den har bare mere travlt end de fleste med at blive det. For der er meget kritisk at sige om det forpjuskede gadekryds, som SVM-regeringen ville være, hvis den var en hund. Og dog er den stadig blot en stor hvalp. Den skal lære grænser. Den skal lære ikke at tæppetisse