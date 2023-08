Betegnelsen »Europas syge mand« er gået på skift, siden den første gang blev brugt om Osmannerriget for 150 år siden. Lige nu må Tyskland have den tvivlsomme ære. Vi venter bare på, at det britiske nyhedsmagasin The Economist slår til på forsiden.

Det hagler med negative prognoser, diagnoser, tilstandsrapporter og temperaturmålinger