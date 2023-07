Vejret går rekord-amok lige nu. Der venter spændende analyser

Der er to områder, som jeg håber forskerne vil fokusere på. Det ene er i hvor høj grad de meget høje havtemperaturer vil påvirke livet i havet.

Vi er jo på mange måde dybt afhængige af et sundt hav, men vi har forurenet havet med så mange ting gennem de seneste årtier, så det er allerede nu negativt påvirket, og derfor kan de høje temperaturer skubbe yderligere til den udvikling.

Det andet er, om de høje temperaturer i atmosfæren vil påvirke de atmosfæriske strømninger. Vores samfund på kloden er bygget op omkring nogle velkendte vejr- og klimaforhold, så hvis de ændres markant, passer vores måde at indrette os på ikke til et varmere klima.

Allerede nu ved vi for eksempel, at nybyggeri er alt for varmt i sommerperioden, da de er velisoleret for at holde på varmen i den kolde del af året. Ligeledes er vores byer og vandløb ikke gearet til at håndtere store og intense vandmængder. Det bliver interessant at følge de klimarelaterede artikler senere på året.