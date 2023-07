Præster skal ikke spekulere i folks skilsmisser

Men med jævne mellemrum bliver formuleringen diskuteret, fordi det tilsyneladende volder mange præster kvaler, at tale til et brudepar om det livslange ægteskab til »til døden jer skiller«, i en tid hvor realiteten er den, at mange ægteskaber bliver opløst.

Forleden udtalte præst Helene Reingaard Neumann til Kristelig Dagblad, at man kunne være imødekommende over for den realitet, som skilsmisseraten er, og i stedet sige »indtil kærligheden jer skiller«, hvorved man ifølge Neumann viser at man er»bevidst om, at kærligheden kommer over os udefra, og at den er ukontrollerbar«.