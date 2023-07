Du ser altså temmelig dum ud med den sølvpapirshat på

Allerede før coronakrisen var konspirationsteorier et udbredt fænomen, ikke mindst på internettet, men under og efter krisen kom mange nye teorier til. Blandt dem har især fem vundet tilhængere herhjemme. Nogle mener således, at corona i virkeligheden er et biologisk våben skabt på Institut for Virologi i Wuhan i Kina. Tilhængere af den