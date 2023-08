Dette er en kommentar: Jyllands-Posten har et fast korps af personer, der kommenterer vores samfund. Kommentaren er udtryk for skribentens egen holdning.

Kan Løkke sikre fred i vor tid?

Engang havde Gud vigepligt for dansk lov, nu er de vise fædre nået frem til, at Allah har forkørselsret når som helst og hvor som helst, og skulle der ske en højresvingsulykke med Muhammed ved rattet, må den unge pige på cyklen bebrejdes, at hendes kjole var så distraherende kort.