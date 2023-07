Ryggesløst, når forretning er vigtigere end forsvaret af Europa

Hensynet til forretningen har vundet, lyder det til DetailWatch, der bringer historien.

Jeg synes, det er uanstændigt. Ryggesløst. Er der ingen grænsen for, hvad man vil støtte? Er der intet moralsk kompas? Er der virkelig bare bundlinjen og intet andet?

I det hele taget er det som om, at den samlede front af fordømmelse, som sidste år rejste sig mod Rusland, er blevet hullet. Selvom russerne tilsyneladende leger med at tanken om sabotage af et ukrainsk atomkraftværk og i det hele taget heller ikke har skruet ned for volden og krigshandlingerne.

Sidste år var russiske og hviderussiske atleter forment adgang til Wimbledon. I disse dage kæmper de igen om hæderen, æren og millioner af kroner ved verdens mest prestigefyldte tennisturnering. For nu bare at tage endnu et eksempel på, hvordan fordømmelsen bliver fortyndet og udvandet.