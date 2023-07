Da europæerne sprittede hænder og i det hele taget gav sig i coronaens vold, var der ikke meget at hente for Europas nye højre, de nationalkonservative partier, som er poppet op fra det nordligste Norden til det sydligste syden, og som sammen med gamle kendinge i nye forklædninger har udfordret de gamle og traditionelt regeringsbærende partier. I Tyskland svandt AfD ind til en skygge af sig selv. I Italien havde Matteo Salvini ikke rigtig held med at alliere sig med mundbindsmodstandere. I Spanien svigtede vælgerne Vox, og i Sverige måtte Sverigedemokraterne se støtten sive, mens Socialdemokraterne vandt terræn.