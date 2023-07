Kaos i Kreml er ikke nogen god nyhed for Vesten

Hvad er det med Rusland? Evigt undertrykkende, bjørnen, der vælter over egne ben, en Putin, der zigzagger mellem at kalde Wagner-soldater for forrædere og patrioter. Det ville være dejligt, hvis der var folkelig modstand mod styret i Kreml, men af frygt for værre er russerne tilfredse med, hvad de har.

Man savner Gorbatjov, den eneste russiske statsleder med lidt fornuft. Alligevel en bedrift, 500 år med en lige linje af brutale eller inkompetente ledere.

Tavsheden i toppen af Kreml var bemærkelsesværdig, da Prigozjin rykkede mod Moskva. Putin modtog ikke den forventede støtte fra sine tjenester og ministerier. Eneste lyspunkt her må være, at han nu kan rense ud i rækkerne i forhold til, hvem der var loyale, og hvem der tøvede. Der florerer endda kække teorier om, at Prigozjins oprør var orkestreret for at afsløre de brodne kar i Kreml.

Sikkert er, at det gynger for Putin i både den politiske og militære top. Tænk bare på, at Prigozjin kunne indtage millionbyen Rostov, et centrum for koordinering af krigen i Ukraine, uden at løsne et skud. Det kan man kun, hvis der er sympati for ens oprørsmarch.

Nu sidder Wagner-lederen i Belarus og tænker over sit næste træk. Og Putin afventer om den hårde kritik af krigen i Ukraine fortsætter. I så fald kan han blive tvunget til at sætte Prigozjin ud af spillet, vel vidende at han vil miste flertallet af Wagner-soldaterne på det. Hvad angår Prigozjin, så er han nødt at opretholde en vis profil – bliver han glemt, så bliver det lettere at snigmyrde ham.