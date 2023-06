I forbindelse med FOA’s lønkampagne udførte Epinion for nylig en undersøgelse, som afslørede, at mere end halvdelen af danskerne giver udtryk for, at de er meget bekymrede for personale- og ressourcemangel i den danske ældrepleje, og man forstår dem godt.

De mange fortællinger om omsorgssvigt på plejehjem. Billeder af vakuumpakkede gule ærter, der er mere grå end gule. Manglende bleskift og mangel på basal pleje. Disse historier kan give de fleste kuldegysninger og få dem til at frygte deres alderdom.

Men en væsentlig pointe i undersøgelsen er, at 98 pct. af de adspurgte mener, at ”det er vigtigt at have en velfungerende offentlig sektor, der tager sig af ældre, børn, syge og udsatte borgere”. Med andre ord ønsker næsten alle danskere at bevare velfærdssamfundet.

Er det ikke på tide, at statsminister Mette Frederiksen træder i karakter? Hvor længe har Socialdemokratiet tænkt sig at leve med en ældreminister fra Moderaterne, som er i fuld gang med at skabe en fortælling om brugerbetaling, hvis velfærden skal reddes for kommende generationer? Hvor går grænsen i det hele taget for Socialdemokratiet?

Statsministeren kunne passende bruge den tilstundende sommerferie på at overveje, hvor regeringen bevæger sig hen i forhold til fremtidens velfærdssamfund.

Skal vil have endnu mere »nødvendighedens politik«, som Margrethe Vestager kaldte det, da hun og Det Radikale Venstre brugte Helle Thorning-Schmidt som viljeløs marionetdukke i kampen for Det Radikale Venstres politiske visioner om velfærdsreformer?

Eller tør Socialdemokratiet stadig stå op for de værdier, som jeg håber findes i partiets bagland? Moderaterne er på mange måder Det Radikale Venstres arvtager, når det kommer til teknokratiske manøvrer og et slags ”ekspertstyre” – også selv om partiets leder har Venstre som ophav.

Når det handler om velfærdssamfundets fremtid, er det Moderaterne, vi skal holde øje med. Fra dette parti vil vi i den kommende tid se det ene reformforslag efter det andet. Reformforslag, som efter salamimetoden vil afmontere hele vores velfærd og gøre op med idéen om den lige adgang til velfærdsydelser.