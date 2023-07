Dette er en kommentar: Jyllands-Posten har et fast korps af personer, der kommenterer vores samfund. Kommentaren er udtryk for skribentens egen holdning.

21/07/2023 KL. 06:45

Min tommelfinger er blevet for effektiv. Hvad med din?

En kuriøs retssag fik mig til at genoverveje, hvordan jeg taler til mennesker. Eller rettere sagt, hvordan jeg ikke gør. For den handler netop om konsekvenserne ved ikke at bruge ord.