40 års retfærdighedsrus med mennesker uden grænser

Jesuitterne nærer et ønske om at indtage et bastant synspunkt, men med årene forstår man ifølge Terkelsen, at »de gør det, fordi det er teatralsk, og de får en form for historisk aura ved at indtage sådanne synspunkter. Det er dog stadig den indre jesuit, der taler.«

Formanden for Læger Uden Grænser, kirurgen Heidi Christensen, leverede forleden et slående konkret eksempel på denne jesuitisme. I et harmdirrende indlæg slår hun på tromme for det synspunkt, at det er moralsk forkert at bruge betegnelser som migranter og bådflygtninge om de unge mænd fra Nordafrika, der krydser Middelhavet i gummibåde eller bliver samlet op af såkaldte redningsfartøjer.

Hun mener, at vi har glemt, at de er mennesker. Det passer bestemt ikke. Nogle af os insisterer netop på, at de er mennesker, hvorfor vi ikke skal behandle dem som engle, men være realister. Fordi de er mennesker med alt, hvad det indebærer af vildskab, og næppe har chance for at blive andet end daglejere, gadehandlere eller kriminelle uden tilknytning til værtslandet. De har deres grunde til at ville hertil, ligesom vi har vores grunde til at holde dem ude.