Velfærd som i: Vi tager til Malaga!

Men det bliver sjovere endnu. Direkte adspurgt, hvad ordningen vil koste, slår gesjæftigelsesborgmesteren ud med armene:

»Det budget, vi har lavet med principaftalen, skiller sig ud, fordi det ikke går ned i detaljen. Men jeg har spurgt forvaltningen, hvor meget det koster at have madordning og rengøring om ugen, og det er et pænt beløb.«

Forslaget skiller sig med andre ord ud ved ikke at være gennemtænkt, hvilket Jens-Kristian Lütken fremhæver som en kvalitet. Vildt nok. Han tilføjer dog, at prisen ikke i alle tilfælde svarer til en charterrejse, og at der »givetvis vil være en udgift« forbundet med rejserne, skønt den endnu er ukendt.

Han er sjov, ham Jens-Kristian. Den velfærdsstat, han mener at repræsentere, er så rig, mobil og transformativ, at den ligeså godt kan sende danskerne helt ud af Danmark. Derfor er det jo også ret smart, at Venstre i mange år har medvirket til at importere en masse indvandrere til at afløse danskerne i deres eget land.