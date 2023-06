Efter i årevis at have doneret gratis computere til skolebørn i alle aldre er kommunalrødderne nu kommet på bedre tanker. »Nu er det snart tid til, at computerne skal udskiftes,« skriver de, og »det giver anledning til at overveje, hvilken model for elevudstyr vi skal følge i fremtiden.«

Angående ”elevudstyr” hedder det med ny erkendelse: »Der er på det seneste kommet en forstærket og efter vores mening kærkommen bevidsthed om, at pen og papir ikke bør skrottes fuldstændig i folkeskolen. Alt kan og skal ikke løses fra en computer. Der er også behov for, at en del af undervisningen foregår analogt. Med en bog i hånden, når eleverne skal lære at læse, en blyant mellem fingrene, når de skal lære at stave.«

Så har man hørt det med: momentant forstandige politikere, som understreger, at »pen og papir ikke bør skrottes fuldstændig i folkeskolen«. Det er alting taget i betragtning temmelig vildt.

Efter i mange år at have dyrket techindustrien og folk som Steve Jobs som den nye Messias, ja, efter mere end et tiår, hvor folkeskole og ungdomsuddannelser under talrige positive besværgelser er blevet forvandlet til såkaldte læringshuse for digitale kompetencer, er det mildest talt overraskende at møde denne nøgterne realisme. Pen og papir. I skolen? Hvem skulle have troet det for blot en uge siden?

Som jeg skrev sidste søndag, er den pludselige kritik af digitalismen kommet sent til de ansvarlige. Alt for længe har de ignoreret advarslerne. Det skyldtes dels, at det digitale isenkram til stadighed vækker en grundlæggende magelighed i os, dels at digitaliseringen udfyldte et politisk vakuum hos beslutningstagerne.

Da alle andre ismer var borte, tog digitalismen over. Den var så dejligt upolitisk og rummede på sin vis svaret på alle vore bønner. Den var identisk med fremskridt, transparens og optimisme. Nu skulle verden endelig blive oplyst; Brønshøj skulle blive mere som San Francisco.

Efter flodbølgen kommer nu besindelsen, og det føles rart for en gangs skyld at få ret. Men, tænk engang, hvis den politiske kultur kunne blive bare lidt mere hverdagsagtig og oprigtig. At man sagde undskyld og mente det, når man havde kvajet sig, eller var blevet klogere med hensyn til synspunkt og analyse.

Så ville politikerleden og populismen med garanti aftage, og så ville folkestyret muligvis blive til mere og andet end eliternes uforstyrrede cirkulation og, hvem ved, måske ligefrem et styre af, ved og for folket?

Eller nej, det er nok at bede om for meget. Vi må nøjes med demokrati.