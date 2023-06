Intet af dette kan overraske. Heller ikke konsekvenserne af den groteske migration til landet af granit og stål. Integrationsproblemerne var kendte allerede i midten af 1980’erne, et årti efter at magthaverne i et anfald af momentan politisk sindssyge officielt udråbte Sverige til en multikulturel smeltedigel: Så sagde vi, at Sverige skulle være Europas Amerika.

Det gik ikke. Eller rettere: Det gik, som man kunne have forventet, hvis man havde lyttet til fordommene. De, erkendelsens spioner, fik ret. Åbner man sit land for muslimske og arabiske normer, så får man skridt for skridt et muslimsk-arabisk land.