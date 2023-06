Islam tåler ikke religionskritik

Og det er ikke umuligt at undervise i Muhammed-krisen uden at vise de konkrete tegninger af profeten med en bombe i turbanen, hvis den pågældende lærer frygter for sin hals – en berettiget frygt. For det er naivt at tro, at en folketingsbeslutning om at kanonisere Muhammed-tegningerne får en vred, krænket islamist til at holde sin vrede tilbage – han eller hun for den sags skyld vil selvfølgelig forsvare Allah for derved (måske) at få nåde for hans blik.

Selv hvis forslaget om obligatorisk undervisning i den internationale krise, som Muhammed-tegningerne udløste og satte Mellemøsten i brand, var blevet vedtaget i Folketinget, ville lærerne ikke være bedre sikret mod at lide samme skæbne som den parisiske lærer Samuel Paty, der brutalt fik halsen skåret over.