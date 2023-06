Så vinder du selvværd. Og så bliver dit liv mere meningsfuldt, også som kvinde. Men af en eller anden grund er det især mænd, der tørster efter den slags faderlige råd i dag.

Hvorfor? Fordi mænd har svært ved at være mænd i dagens humanistisk-progressive samfund, der er plastret til med gode hensigter og urealistiske slogans om at redde verden og standse al uretfærdighed.

Beklager, mænd er ikke supermænd. Vi er kun mænd og rigtignok begrænsede skabninger – ligesom kvinder. Desuden: Det er helt o.k.

Det er helt o.k. at passe på sin familie, sin bedre halvdel og ikke være tilhænger af åbne forhold. Det er helt o.k. ikke at rende til psykolog eller parterapi. Det er helt o.k. ikke at græde over de samme ting, ikke se de samme serier og teaterforestillinger, ikke læse de samme bøger eller dyrke de samme venskaber, som kvinder typisk gør.

Det er helt o.k. ikke at interessere sig for præcis det samme, som kvinder har det med at gøre. Det er helt o.k. at være anderledes, end kvinder typisk er. Det er helt o.k. at elske kvindelige dyder uden at efterligne dem.

Som med traditioner ligger der en ubevidst og undervurderet styrke i normerne.

Du ved det godt. For eksempel når du har drukket et par øl eller hører en god sang i radioen, kigger din kone i øjnene og siger, hun er smuk. Verden er kompliceret i al sin abstraktion, men den er overraskende enkel i fysisk forstand.

Dér begynder maskuliniteten – i det givne, ikke i det frit opfundne, dvs. hverken i det programmatiske eller bebudede, men i det virkelige. Maskulinitet er ikke en frigørelse til at dyrke sin egen navle, men tilstedeværelse uden evindelige undskyldninger og forbehold. Sig det ikke. Gør det.