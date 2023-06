Så gik den ikke længere for De Konservatives medlem af Europa-Parlamentet, Pernille Weiss. Det eneste, der kan undre i den sag, er, at det har taget så lang tid for hendes parti at trække den nødvendige streg. Ikke kun for at beskytte de stakkels mennesker, der har været udsat for Weiss’ temperament, men også for at beskytte partiet. Det