Afsked med den perfekte forfatter

Martin Amis var på sin vis den perfekte forfatter, hvis man kan tale om en sådan: sprogligt original, tematisk modig og fræk samt optaget af samtid og fortid. Han afskyede det overfladiske og erklærede krig mod alle klichéer, skrev sjældent på automatpilot og tog del i den løbende politiske diskussion, ligesom han ikke var for fin til at lægge sig ud med venner og venners venner. Andres applaus eller beundring optog ham tilsyneladende ikke stort.

Adspurgt om han var skuffet over ikke at have vundet den eller den litterære pris, lød svaret, at hans bøger netop ikke var samlende eller i pagt med tiden, men snarere det modsatte. Sådan var det bare.

Måske var det realismen i Martin Amis, der kurerede ham for de ungdommelige griller og behagesygen, der ellers er så fristende i kunst- og kulturindustrien, som lever af publicity. Væk var pludselig det politiske medløberi, da Amis skrev nøgterne bøger om kommunismen – og hvordan mere end 20 mio. mennesker blev myrdet under Lenin og Stalin – og om islamismen som en landeplage efter terrorangrebet mod USA den 11. september 2001.

Da Martin Amis advarede italienerne mod at lade sig løbe over ende af immigranter, mens de selv afstod fra at få børn, trådte han ind i et minefelt, hvor kun få andre turde gå, men Amis kunne muligvis finde trøst hos tyske Hans Magnus Enzensberger og Henryk Broder eller franske Michel Houellebecq. I et interview udtalte Amis, at muslimerne i England burde få orden på eget hus og begynde at opdrage deres uvorne sønner, og den slags gjorde man ikke ustraffet dengang. Men netop da indtraf noget helt nyt: Den prisvindende kollega Ian McEwan tog Amis i forsvar i venstrefløjens hoforgan The Guardian med ordene: »For 70 år siden kunne kritikere af Sovjetunionen være sikre på at blive kaldt fascister. Noget af det samme sker i dag, når det drejer sig om islam.«

Det, jeg selv faldt for, da jeg første gang stiftede bekendtskab med Martin Amis, var hans sprog. Det er svært nok at læse litteratur på et fremmedsprog, men når man først knækker koden, begynder man at værdsætte dets nuancer og energi. Martin Amis var fuld af begge dele. Hans figurer kommer ikke fra Disneyland, men er uperfekte jordboere; kvinderne er ofte teatralske, mændene ofte filmiske. Komiske, kyniske, selviske og sårbare – og indimellem særdeles elskelige væsener. Modsat os andre vil de leve videre.