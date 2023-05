Er Tyrkiet en europæisk stat?

I den 1. valgrunde blev flere af kravene for, at der er tale om et rigtigt moderne demokrati nemlig ikke opfyldt. For eksempel havde Erdogan og hans partifælles op til valget meget mere medietid end oppositionen. Ligesom man også havde lukket mange små valgsteder, og mange mennesker fra de jordskredsramte områder, hvor man må antage, at utilfredsheden med Erdogan var og er størst, skulle rejse adskillige hundrede kilometer, hvis de ville afgive deres stemme. Kan man forestille sig, at særligt mange mennesker i Danmark ville være villige til at rejse fra Skagen til København - eller endnu længere - for at stemme ved et valg? Nej vel.

Og i Tyrkiet ville det være endnu færre, fordi befolkningen generelt er meget fattigere end i Danmark og har langt flere og større økonomiske problemer at slås med - og dermed heller ikke har de samme rejsemuligheder i praksis.

Der er mange måder at manipulere med et valg på. Ud over at muligheden for decideret at fuske med stemmesedlerne.

Man kan derfor heller ikke i vores hjemlige mediedækning af det tyrkiske valg behandle det ligesom et valg i f.eks. Holland, Norge, Spanien, Grækenland eller Tjekkiet. Det afgørende på søndag vil (medmindre Erdogan pludselig, fuldstændig overraskende skulle sadle helt om med hensyn til, hvordan han omgås demokratiet) ikke være, hvor mange tyrkere, der stemmer på de forskellige partier og kandidater. Men derimod, i hvor høj grad Erdogan - igen - vil afvikle valget på reelt udemokratisk vis.

Spændingen om udfaldet af 2. valgrunde på søndag er derfor til at overse. For hvorfor skulle Erdogan ikke pludselig omgås (eller rettere: omgå) demokratiet på samme måde som i forbindelse med 1. valgrunde?

Det eneste, vi kan konstatere med sikkerhed efter på søndag, er således, om Tyrkiet - ud fra en demokratidefinition - er et europæisk land eller ej.