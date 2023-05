Her er det: Lynkursus i woke

Dobbeltheden er et vilkår ved den menneskelige eksistens. På den ene side kan vi se tilbage på den historiske samtid og undersøge den. Den er, hvad den er, uanset hvad vi måske drømmer om. Vi kan ikke lave den om, trylle den væk, gøre den ugjort eller usagt. På den anden side lever vi i en stedse mere selvhøjtidelig samtidighed, og den vil hjertens gerne lave om, skære ubekvemme sandheder væk, rense, korrigere, slette. Woke virker ved at fornægte flertydighed. Woke kræver rene helte, forbilleder, overmennesker, disciple. Den er ahistorisk, idet den simpelthen ikke anerkender, at fortiden er kompleks, krøllet og paradoksal. Woke erstatter den iagttagende og undersøgende bevidsthed med en dømmende bevidsthed.

Vi kan iagttage samme tendens på universitetet i Oxford, Englands kendteste. Her kræver de lokale wokeaktivister et kommende arrangement med den kvindelige filosof og feminist Kathleen Stock i universitetets berømte debatklub aflyst. Hvorfor? Fordi hun mener, at der findes to biologiske køn, og at det desuden er forkert, at mænd, der påstår, de er kvinder, får adgang til offentlige omklædningsrum for kvinder. Aktivisterne kunne deltage i debatten eller blive væk, det står dem frit for, men nej. Harmen over, at der gives taletid til så ”transfobiske” synspunkter, får dem i stedet til at stemple taleren som ”TERF”, dvs. som ”trans-ekskluderende radikal feminist”. Det værste af det værste.

Universitetet, der ikke just er sat i verden for at beskytte offentligheden mod idéer og diskussion, men historisk set har været med til at gøre dissens til en naturlig del af offentligheden, har indtil videre forsvaret den indbudte talers ytringsfrihed, men samtidig tilbudt studerende, der føler sig stødt, psykologbistand. Det er sådan, woke virker. Den får selv kloge mennesker med fine titler til at gøre dumme ting.

Det er ikke tilfældigt, at den amerikanske krænkelsesbølge spreder sig hurtigst over Atlanten til de engelsktalende lande. Men vi andre adopterer tillige de vaktes imagologi, til trods for at den svækker såvel civilsamfund som myndigheder overalt. De vaktes march gennem institutionerne, især de akademiske, understreger relevansen af en lov, som jeg beklageligvis fik tilskrevet en forkert person med et identisk navn i sidste uge. Men John O’Sullivans lov om, at institutioner, der ikke er bevidst højreorienterede, med tiden bliver venstreorienterede, synes kun at blive stadig mere aktuel. Med afsæt i de to nævnte eksempler kan loven oversættes til, at institutioner, der ikke er bevidste om deres tradition, med tiden bliver woke.

Woke viser ikke alene vej til systemisk intolerance; woke varsler desuden institutionernes progressive død.