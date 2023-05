Dette er en kommentar: Jyllands-Posten har et fast korps af personer, der kommenterer vores samfund. Kommentaren er udtryk for skribentens egen holdning.

18/05/2023 KL. 13:00

For abonnenter

FBI = forudindtagede bureaukratiske ideologer?

Rapporten, der skulle afsløre Donald Trumps tætte russiske forbindelser, blev noget af en fuser for FBI og dem, der havde håbet at kunne finde endnu mere smuds om den tidligere præsident. Men derfra og så sige, at rapporten ikke rummer noget interessant indhold, er at stramme fortællingen.