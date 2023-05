I Europa-Parlamentet trues man med censur og bøder, hvis man fortæller sandheden om islam

Faktisk vil jeg påstå, at min tale i Danmark sagtens kunne have været holdt af en socialdemokrat eller sågar en SF’er. Over tid har de jo mere eller mindre alle sammen tilsluttet sig Dansk Folkepartis retorik på udlændingeområdet.

Hvad konsekvensen så bliver af en sådan anmeldelse til formanden for Europa-Parlamentet, må tiden vise. Bliver jeg taget ud til en kammeratlig samtale eller en eftersidning? Nej, i Europa-Parlamentet går man langt hårdere til værks over for de medlemmer, der repræsenterer vælgerne, og som ikke ukritisk hylder masseindvandringen eller drømmen om Europas Forenede Stater. Vi skal straffes – og det sker med udelukkelse fra vores parlamentariske arbejde samt store bøder. Brexit-bannerføreren Nigel Farage fik eksempelvis en bøde på over 20.000 kr. for en tale. Men det polske medlem af Europa-Parlamentet Janusz Korwin-Mikke er den foreløbige højdespringer. Han fik en bøde på hele 68.000 kr. og 10 dages udelukkelse fra sit parlamentariske arbejde.

Mens jeg afventer min dom for at sige sandheden, er der kun tilbage at spørge, om mine danske kollegaer fra Socialdemokratiet, Venstre, De Konservative, Moderaterne, De Radikale og Enhedslisten virkelig mener, at det er værdigt for et demokrati at censurere sine politiske modstandere på den måde, som tilfældet er i Europa-Parlamentet?

Hidtil har ingen af dem ville give et svar. Men heldigvis har min formand, Morten Messerschmidt, nu stillet et paragraf 20-spørgsmål til både Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen og Troels Lund Poulsen, så vi skal få afklaret, om regeringspartierne vil stå inde for de totalitære tendenser, som deres europæiske partier står for, eller ej.

For mit eget vedkommende kan jeg sige, at jeg står fast. Jeg kommer ikke til at bøje mig for politisk korrekthed og censur. Jeg vil også fremover kritisere islams magt og indflydelse i Europa.