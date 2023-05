Længe var vi lunkne. Men med tiden blev EU mindre elitært

Problemet for ja-tilhængerne ved folkeafstemningen i 1992 var imidlertid, at hvis blot ét medlemsland sagde nej til ændringen af EF til EU, ville ændringen overhovedet ikke komme til at finde sted. Nejet kom således – i første omgang – til at betyde, at Danmark blokerede for, at alle de andre EF-lande kunne gå videre med processen.

Dette var grunden til, at EU-tilhængerne fik iværksat, at man i løbet af de efterfølgende måneder forhandlede fire danske forbehold på plads. Den 18. maj 1993 blev der derefter holdt en ny dansk folkeafstemning, hvor spørgsmålet om Danmarks deltagelse i EU-samarbejdet – undtagen på fire udvalgte områder – blev lagt ud til vælgerne. Denne gang blev det et ja, og Danmarks blokering for den videre udvikling af EU-samarbejdet var blevet afværget.