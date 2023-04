Jon Stephensen lever højt og flot op til kunstnermyte

Til gengæld stod det lysende klart, at manden var blottet for enhver sans for det politiske håndværk. Derfor overraskede det mig også, at han flere år senere sprang ud som politiker under Lars Løkke Rasmussens protektion. At sidstnævnte havde brug for en kulturkendis til sit københavnske designerparti, det var til at forstå. Men at Jon Stephensen havde brug for at komme i Folketinget, forklarede jeg med, at han nok manglede en fast indtægt og en klækkelig pensionsordning. Lad mig blot tilføje, at den forklaring stadig synes at være den mest oplagte.

Nå, men radioværterne elskede ham og inviterede ham igen og igen, og når han først kom i gang, gav han den som en stor og vigtig mand i kulturmiljøet.

Så gik der nogle år, og rygterne begyndte at rulle, uden at nogen sagde noget. Hvorfor? Jo, fordi Jon Stephensen var en af de gode. Han var en af ”vores”, altså en progressiv ambassadør for kulturlivet og behovet for flere offentlige midler til teatre, museer og andre kulturinstitutioner.