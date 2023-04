Statens Museum for Kunst er blevet woke

Jeg følte mig konstant forstyrret, da jeg forleden gik rundt på Statens Museum for Kunst (SMK) og så særudstillingen om maleren Carl Bloch (1834-90), der er trukket frem af glemslen. Udstillingen bærer overskriften ”Carl Bloch – forført”, men det var vitterligt svært at koncentrerer sig om at lade sig forføre og blive forført – ikke på grund af museets mange snakkende besøgende, engagerede rundvisere, der forklarede om lys og skyggeteknikker, om Blochs samtid og brydningstid og alt muligt andet. Jeg blev heller ikke forstyrret af folk, der konstant holdt deres iPhone foran sig eller op over hovedet for at tage de evindelige og altid elendige billeder af malerierne.