Åh Gud, skal vi nu til det igen. Alene navnet ”europaaftale” må få embedsmænd til at kigge trætte op fra dyngerne af udkast. I årevis har skiftende ministre i Udenrigsministeriet kastet håndklædet i ringen og opgivet at få en bred aftale på plads om Danmarks EU-politik. Nu står Lars Løkke Rasmussen (M) for tur. Han har bebudet, at aftalen