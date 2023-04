Vi hylder frisindet. Men er så snerpede som aldrig før

Kan vi forestille os en kyssescene som den, skuespilleren Clark Gable med sin virile charme i rollen som Rhett Butler i filmklassikeren ”Borte med blæsten” leverede: En hånd på lænden, den anden rundt om livet og så ned i hoftehøjde med kvinden, før han kysser hende – uden et samtykke? Næppe.

Men udover at samtykkelovgivningen, som blandt andet Weekendavisen har afdækket, lader retssikkerheden for den anklagede meget tilbage at ønske – ja, så er loven om samtykkesex et vidnesbyrd om, at wokeismen for fuld tryk er lukket ind i vores politiske bevidsthed – og siver ligeså stille ind i alle afkroge af vores samfund, vores kultur og vores menneskelige liv med hinanden.

Og når samtykkelovgivningen bliver lagt ned over en tegnefilm for børn, er det på mange måder et sørgeligt udtryk for, at vi lever i en gennemseksualiseret tid – og samtidig sender vores tid så blandede signaler: Aldrig har vi været så frigjorte, aldrig har vi været så bornerte.

For samtidig med at vi gerne vil være så frigjorte, og fjerdebølgefeministerne insisterer på retten til offentligt at blotte sig som en demonstration af seksuel frihed, og halvnøgne mænd kun iført et regnbuestribet lændeklæde danser på blokvogn til årets Pride – ja, så er det, som om verden slet ikke kan finde ud af, hvad der foregår, og vi pendulerer mellem libertinisme og snerperi.

Ville gamle Disney dog bare ikke have giftet sig med den flygtige tidsånd, men med den evighed, der netop bærer Andersens eventyr om den lille havfrue og den sørgmodige, uforløste, uovervindelige og ubegrænsede kærlighed. Havfruen får ikke prinsen og livet som menneske, men møder sig selv, når hun lader sin længselsfulde sjæl blive omfavnet af Gud – i verdens ømmeste favntag.

Hun løftede sine klare arme op mod Guds sol, og for første gang følte hun tårer. Det er dén omfavnelse, tidens menneske trænger allermest til at høre om.