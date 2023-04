Forældre og lærere skal sætte alarmismen over børns skærmbrug på pause

For nylig overhørte jeg en kort samtale mellem en far og hans fire-fem år gamle søn. Drengen, som var i sportstøj og havde en bold mellem hænderne, meddelte, at han ville hjem og spille fodbold. Det ville faderen dog ikke være med til: »Du har lige spillet fodbold i seks timer, du spillede også i går, og en gang imellem skal du altså lave