Prins Joachims job i USA afspejler en historisk udvikling

Derfor er mulighederne for nr. to og nr. tre osv. i søskendeflokken for at komme til at udfylde en opgave i sådan en forbindelse særdeles begrænsede.

Til gengæld er der også sket en anden historisk udvikling (udover at kongehusene er blevet færre), som giver dem, der er længere nede i rækken i de kongelige søskendeflokke i Europa, en ny mulighed for at få en meningsfuld opgave – ud over blot at ”klippe snore over” og passe deres protektioner i hjemlandet. Og denne historiske udvikling er, at Danmark såvel som alle andre europæiske lande siden 1945 er blevet involveret i meget mere internationalt samarbejde end nogensinde før i verdenshistorien.

Dette giver medlemmerne af de kongelige familier, som ikke lige skal være konger eller regerende dronninger i deres hjemland, en enestående mulighed for at vise, at de kan udføre et nyttigt arbejde for deres land – ved at medvirke aktivt i landets deltagelse i samarbejdet med andre stater.

Og det er netop dette, prins Joachim gør med sit nye job. Ligesom i øvrigt også en del andre kongelige rundtomkring i Europa.

Med andre ord: Globaliseringen har – ud over alle de øvrige ting, den har medført – også skabt noget, som mange måske tidligere ikke har været så opmærksomme på: nemlig nye jobmuligheder for de kongelige, der ikke skal være konger eller regerende dronninger.

Og dette er virkelig et paradoks: Det nationale symbol over alle nationale symboler, kongehuset, har med globaliseringen og internationaliseringen fået bedre mulighed for at overleve i en verden, hvor flere af dets medlemmer ellers let – på grund af reduktionen af antallet af kongehuse – kunne risikere at blive overflødige.