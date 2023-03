Bosat i USA: Masseskyderier er en del af hverdagen – her hjælper hverken ”thoughts” eller ”prayers”

”Jeg er 9 år!” står der på et skilt, et barn holder op. Gruppe protesterer efter det sidste skoleskyderi i Nashville i delstaten Tennessee, hvor tre børn på ni og tre voksne var ofre. Siden jeg flyttede til USA, har der været mere end 400 skoleskyderier. ”Vi påfører os selv et traume som nation,” sagde den person, der blev interviewet på NPR Radio forleden. Igen hjælper nok så velmenende ”thoughts and prayers” ikke. Der er gået politik i sund fornuft til trods for, at et overvældende flertal i befolkningen går ind for restriktioner for adgangen til fuldautomatiske skydevåben.

Alligevel sker der ingenting, og det er der mange årsager til – penge og politik har aldrig været en god cocktail. At de skøreste tønder buldrer mest, har heller ikke vist sig at være godt for landet.