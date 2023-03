Dette er en kommentar: Jyllands-Posten har et fast korps af personer, der kommenterer vores samfund. Kommentaren er udtryk for skribentens egen holdning.

31/03/2023 KL. 08:45

For abonnenter

Vil I have velfærdssamfundet afmonteret?

Hvis alle de sure, der mener, at ingenting kan blive bedre, og intet laves om, vinder, så ser vi lige lukt ind i velfærdssamfundets undergang. Men der er en vej frem: Drop den nidkære kontrol og den bevidstløse forventning om, at ingen laver fejl. Kom ud af hullerne, med andre ord.