Stikker kleptokratiet igen sit grimme hoved frem?

Esg står for: environment (miljø), social (sociale forhold) og governance (selskabsledelse). Herunder vil de kræve, jf. de sociale konsekvenser, at topchefernes lønninger er rimelige, hvilket udtrykkes således: »Det er problematisk, hvis de tjener så meget, og det ikke er tæt knyttet til værdiskabelse. For så tager de vores penge, og det er jo tyveri.« Og hvis de virksomheder, som oliefonden har investeret i, ikke har en ordentlig esg-politik, vil oliefonden fremføre dette på virksomhedernes generalforsamlinger og herunder måske direkte stemme imod ledelsens årsberetning.

Dette er interessant, da det jo for det første er et direkte angreb på de latente kleptokrati-tendenser hos nogle topchefer. For det andet rejser det spørgsmålet: Hvad gør danske pensionskasser? Lukker de blot øjnene for kleptokrati-tendenser og lader dette ”tyveri” gå ud over deres medlemmer?

Når jeg rejser dette spørgsmål, som jeg håber andre vil følge op med på pensionskassernes generalforsamlinger, hænger det sammen med, at jeg pegede på denne problemstilling i ”Finanskrisen – kleptokratiets konsekvens” og også kom med forslag til opgør hermed i bogens afsnit 3.3.3. Og i forlængelse heraf forsøgte jeg – dog uden held – også at komme igennem hermed i min egen pensionskasse, Jøp, på generalforsamlingen i 2013.

Dette kan ses på min hjemmeside: en-vis-mand.dk under fanebladet Jøp, hvor man også kan læse om de ekstreme høje lønninger, som topchefer i den finansielle sektor i USA tilranede sig op til finanskrisen. Jøp er i dag en del af pensionskassen P+. Gad vide, hvordan P+, og også andre danske pensionskasser, forholder sig til udmeldingen fra den norske oliefond?