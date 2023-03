Ibi-Pippi er en bedre kunstner end Asger Jorn

Nej, Jorns største og mest kendte værk var i bogstavelig forstand et klatmaleri. Et gigantisk lærred med klatter, der oprindeligt fik titlen ”Krampelatter”, men senere blev omdøbt til ”Stalingrad”, der var en afgørende grund til dets berømmelse. Ligesom Picassos ”Guernica” var det en måde at ære de ofre, som kommunister havde ydet i krig. Og her er essensen af Jorn. Han var doktrinær kommunist, og hele hans virke handlede om vejen til revolutionen.

Det havde han i øvrigt tilfælles med alle de europæiske kunstneriske avantgardebevægelser i første halvdel af det 20. århundrede. Der var futuristerne, der elskede vold og blod og ville rive den gamle verden ned. Der var dadaisterne, hvis gakkede frembringelser handlede om at smadre alle menneskets vante forestillinger. Vise, at alt var meningsløst, og på den måde bane vejen for et nyt samfund. Ligesom det gjaldt surrealisterne, der med absurde og udflydende motiver ville vise beskueren, at verden er en løgn.