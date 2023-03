Europa må ikke falde i Putin og Xis fælde og trække følehornene til sig

Sergey Lavrov, Ruslands udenrigsminister sagde i begyndelsen af marts på sin tur til Indien, at hvis USA har ret til at invadere et land, hvorfor har Rusland så ikke? I én sætning fik han sagt, at vesten ikke har ret til at have en holdning til krigen i krigen i Ukraine og tilmed til dels er skyld i den. Hverken krigen i Irak eller i Ukraine var følge FNs charter lovlige– men det betyder ikke, at Rusland kan retfærdiggøre krigen i Ukraine med USA’s invasion af Irak for tyve år siden.

Totalitære lande, der ideologisk ligger langt fra vestens standarder, når det drejer sig om demokrati og menneskerettigheder har fundet en retorisk akrobatargumentation, vi skal passe på med at acceptere. Argumenter og undskyldninger for at handlinger kan retfærdiggøres, fordi der tidligere er blevet gjort noget tilsvarende.