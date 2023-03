Dette er en kommentar: Jyllands-Posten har et fast korps af personer, der kommenterer vores samfund. Kommentaren er udtryk for skribentens egen holdning.

21/03/2023 KL. 08:30

Krammere gør det ikke alene

Socialpolitikken og retspolitikken er stødt på grund i de forløbne årtier. I samme periode, ​hvor psykiatrien ikke har virket, er det lykkedes at stramme lovgivningen til nultolerance. I stedet for at hjælpe dem, som livet er kokset for. Legaliser cannabis, og brug pengene til at hjælpe de udstødte.