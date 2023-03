Sval kristendom til alle konfirmander

For eksempel fremhæver forfatteren Peder Frederik Jensen, at kristendommen tør tale om det onde som en realitet, selv om det i Danmark er nemt at gå rundt og tro, at det onde slet ikke findes – eller kun tager form hos bestemte statsledere, i enkelte lande eller partier, vi ikke bryder os om, Nye Borgerlige og den slags.

Så fromme og frelste er vi blevet; Jesus ville have korset sig, men måske – her tillader jeg mig at være lidt optimistisk – ved mange unge godt, at tilværelsen ikke er lutter idyl, iPhones og velfærdssocialisme. Hvorfor elsker de gyser- og thrillerfilm? Fordi de udmærket er klar over, at det onde eksisterer i hver og én.

Forfatterens iagttagelse leder frem til et interessant paradoks, nemlig dette, at vores moderne kultur synes at være bygget op om, at man skal være anderledes – samtidig med at vi er hunderædde for at skille os ud. Den unge sognepræst Josefine Frej Mikuta er i sin tale inde på dette behov for følge med strømmen, thi hun kender det indefra.