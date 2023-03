At konservative amerikanere ikke i lige så høj grad gider at se prisuddelingen, kan næppe komme som den store overraskelse. Amerikanerne bryder sig generelt ikke om, at takketaler bliver politiske. Men ser man på budskabet i disse, bliver det hurtigt tydeligt, at den politiske slagside er betydelig og bestemt ikke til republikansk fordel. Resultatet af denne slagside er, at 66 pct. af Trumps vælgere i 2017 slukkede for awardshow, når talerne blev politiske. Med andre ord: Når man så endelig har fået nogle af Trumps vælgere til at tænde for prisuddelingen, så skræmmer man dem typisk lynhurtigt væk igen.

Det ekstraordinære valg havde selvfølgelig været at få komikeren Chris Rock tilbage som vært. Det havde både været modigt og mesterligt at give Rock den store scene til at adressere den nok mest berømte lussing i nyere tid, som Rock fik af skuespilleren Will Smith under det forrige Oscar-show i 2022. Det lykkedes ikke. I stedet for fik Rock for nylig adresseret kontroversen i et nyt standupshow på Netflix, som komikeren nok både har tjent kassen på og i hvert fald løb med al opmærksomheden med.

Den gyldne mulighed forpassede Oscar-akademiet altså i år, men heldigvis er der en anden oplagt løsning til fremtidige prisuddelinger. Hvis ambitionen er, at Oscar-showet skal være mindre ordinært, forblive relevant og fremstå mere storslået, så skal Oscar-akademiet selvfølgelig hyre Donald Trump som vært.

Jeg tør godt love, at seertallene i så fald vil stige gevaldigt, da konservative amerikanere ville sidde klistret til skærmen. Det bliver ej hellere kedeligt med Trump som vært. Og mon ikke den der grumsede mellow-agtige løber lynhurtigt vil blive skiftet ud med nogle federe pangfarver? Mottoet giver i hvert fald sig selv: ”Make The Oscars Great Again”.