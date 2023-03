Duk dig og søg dækning, når sirenen lyder

Sidste år i maj fik afprøvningen af varslingssirenerne en særlig klang, for Rusland havde et par måneder forinden angrebet Ukraine. Som så mange andre havde jeg og min familie fået ukrainske flygtninge i vores omgangskreds, og i sidste øjeblik kom vi i tanke om at forberede dem på afprøvningen, så de ikke skulle tro, at rædslerne derhjemme pludselig også var blevet en realitet i Danmark. Vi vidste nemlig, at reaktionen allerede lå på deres rygrad. Den Kolde Krigs mantra om ”Duck and Cover”, når sirenen lød, var på rekordtid blevet genindlært af den ukrainske civilbefolkning, som nu i mere end et år har levet med den konstante trussel om luftalarm og angreb fra bomber og raketter.

Det er heldigvis ikke frygt for luftangreb, som har motiveret Beredskabsstyrelsen og dansk politi til at udvikle S!RENEN – en elektronisk udgave af de traditionelle varslingssirener, som kan få din mobiltelefon til at hyle i lommen, også selv om du har sat den på lydløs. Anledningen er et EU-direktiv, som samordner medlemslandenes brug af såkaldt Cell Broadcast-teknologi til at udsende beredskabsmeddelelser til civilbefolkningen. Kort fortalt kan systemet tvinge samtlige mobiltelefoner af nyere dato til at afgive en høj hyletone samt vise en besked på skærmen, hvis de er koblet op på mobilsendemaster inden for et bestemt geografisk område. S!RENEN afløser ikke de fysiske varslingssirener, men supplerer dem ved at udnytte den teknologi, vi stort set alle bærer rundt på i bukselommen alligevel.