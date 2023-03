Centralbankchefer svigter

Så der er al mulig grund til at være kritisk overfor udtalelser og handlinger fra centralbanker og ikke mindst deres chefer. Det vil jeg her leve op til ved at kritisere den netop udkomne økonomiske vurdering fra Nationalbanken. Her vurderes, at der fortsat er risiko for, at inflationen bider sig fast i en dansk løn-pris-spiral, selvom inflationen er på vej ned. Derfor bør regeringen – efter Nationalbankens opfattelse – være klar til at stramme finanspolitikken, hvis denne risiko bliver en realitet.

Men en langt hurtigere vej til at fjerne denne risiko ville være, hvis kronekursen overfor euroen blev hævet, dvs. revalueret. Eksporten af varer og tjenester er nemlig i dag en langt større efterspørgselskomponent end det private forbrug. Og da vi samtidig har et uholdbart stort overskud på betalingsbalancen, er det fra et økonomisk synsvinkel mærkeligt, at muligheden for en revaluering af kronen ikke indgår i de økonomiske overvejelser, selv om det næppe er populært at nævne dette.