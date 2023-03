Lad os håbe på mere kedsomhed i vores krigsforskrækkede tid

Vi hænger os begejstret i glædelige nyheder for tiden. Klamrer os til dem, svælger. For på den store, internationale scene er der ingen. Hvis et lyspunkt endelig glimter i mørket, så er det desværre kun i småtingsafdelingen. Ikke af en størrelsesorden, der kan ændre det overordnede, dystre, internationale billede.