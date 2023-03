Hønge endte i tirsdags i gyngen, men hvad gør man ikke for at blive regeringsduelig

Hvad har statsministerens hjemmestrikkede trøje og en gyngende Hønge i folketingssalen med hinanden at gøre? Se svaret nedenfor.

Folk vil jo gerne vide, hvornår deres børn skal konfirmeres, så tirsdag kl. 13.00 tændte jeg for folketings-tv, så jeg kunne lægge besked ud om de ændrede konfirmationsdatoer fra 2024, så snart der var trykket på de grønne knapper.

Folketingssalen var helt fuld, da en række oppositionspartier i en drillemanøvre havde suspenderet de sædvanlige clearingaftaler. Den skulle have maksimalt gas, og stakkels miljøminister Magnus Heunicke (S) måtte derfor bide i det sure æble og blive hjemme fra et stort erhvervsfremstød i Indien for at sidde på sin flade i sandkassen på Christiansborg.

Da salen begyndte at udspørge Hønge om, hvorfor SF ikke ville være med til at kræve folkeafstemning om den famøse helligdag, vidste jeg, at gyngen blev sat i gang. Det ville komme til at tage lang tid. Og da jeg tre timer senere tændte igen, blev der fortsat stillet spørgsmål til Hønge om folkeafstemningen. Hans svar var præcis det samme: Det ville ikke gøre nogen forskel, om SF stemte for, for de ville fortsat ikke være flertal, gyngede han.

Jeg går ikke ind for en folkeafstemning i denne sag, men Hønge endte med at dingle i gyngen i adskillige timer. For hvis SF kun vil stemme for noget, som det ved, der bliver flertal for, er alle principielle overvejelser jo sat til side. SF stemmer selvfølgelig som alle andre partier imod mange lovforslag, simpelthen fordi de er imod dem. Også når de på forhånd ved, at slaget er tabt.

Det ærlige svar fra SF ville have været, at det arbejder benhårdt på at komme i regering igen på et tidspunkt. Og så skal man holde balancen mellem at være i opposition og at være loyal. Frem og tilbage, frem og tilbage.

SF har smertelige erfaringer fra partiets turbulente debut i regeringskontorerne. Men de vil simpelthen så gerne tilbage, og SVM-regeringen er en kæmpe skuffelse.

Det stiller SF i en vanskelig situation. Det bliver på den ene side nødt til at markere, at det er i skarp opposition til regeringen, så det kan opsamle nogle af de frafaldne S-stemmer. På den anden side skal det holde sig på god fod med Mette Frederiksen.

Måske er det derfor, Pia Olsen Dyhr strikker trøjer til statsministeren. Det fortalte Mette Frederiksen os nemlig i et af sine hyggeopslag på Facebook. I søndags tog hun en selfie i køkkenet, mens hun lavede middag med grøntsager til familien og hørte Elton John i baggrunden. »Og så tænker du nok,« fortsatte hun. »Sikke en flot striktrøje. Og du har ret. Det er en gave fra Pia Olsen Dyhr. Hjemmestrikket. Lige, hvad man har brug for.«

Nøøøj, hvor er det da sødt og godt at vide om forholdet mellem de to partiforpersoner, eller hvad det nu hedder for øjeblikket.

Der skal med andre ord tænkes på meget, når politikere kommunikerer. Man skal ikke lukke døre, gyngen skal holdes i gang. Mette Frederiksen har brug for at sige til sine kritiske vælgere, at hun skam fortsat er hjerteveninde med venstrefløjen, og beviset er jo, at Pia Olsen Dyhr giver hende hjemmestrikkede trøjer. Karsten Hønge sætter sig fra sin side frivilligt i hængekøjen og lader sig skubbe rundt i folketingssalen, så SF kan holde sig på politisk god fod med Socialdemokratiet.

Alt kan ændre sig i politik på ganske kort tid. Gyngen skal holdes i gang.