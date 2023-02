Jeg er fløjtende ligeglad med, om gerningsmanden er blevet mobbet som barn, hader sorte, kvinder, homoseksuelle eller har siddet skævt på potten

Jeg kan ikke nå at skrive den her tekst hurtigt nok og give korrekte tal, før der igen foregår skyderier. I dag er det den 18. februar, og der har allerede været 17 masseskyderier i denne måned! I tv, til kommunale møder, i høringer står forældre med deres børns billeder og fortæller den ene hjerteskærende historie efter den anden om deres skønne barn, der ikke længere er i denne verden pga. våben. Men holdningen til våben er blevet så polariseret, at man bliver puttet i en ekstrem kasse på den ene eller anden side af det politiske spektrum, når man ytrer sig.

Jeg nægter at blive følelsesløs, jeg nægter at trække på skuldrene. Jeg nægter at acceptere visse amerikaneres insisteren på deres elskede second amendment, den grundlovssikrede ret til at bære våben. Det er gået så vidt, at vi i nyhederne kun hører om skyderier, hvis de foregår på en skole, et universitet eller som en del af racemæssige eller religiøse hadmotiver. Når noget er sygt og hjerteskærende, bliver det ikke mindre ufatteligt, fordi det sker ofte. Det holder jeg fast i, også selvom det river min sjæl i stykker.

Jeg er fløjtende ligeglad med, om gerningsmanden er blevet mobbet som barn, hader sorte, kvinder, homoseksuelle eller på den ene eller anden måde har siddet skævt på potten. Når der er så godt som fri adgang til våben, der affyrer tredive skud i sekundet, får man et samfund som det amerikanske. Danmark og Europa ville se ud som USA, hvis de havde samme indstilling til våben, som vi har her.

Én ting er, hvor traumatiserende det er for børn og unge og resten af samfundet at skulle navigere i en verden, hvor risikoen for at færdes i det offentlige rum konstant må overvejes. En anden ting er at opleve og overleve et masseskyderi. De psykiske mén, den manglende evne til at kunne koncentrere sig, at blive revet ud ad sin barndom, at miste troen på at de voksne passer på en. Det er ikke til at holde ud at tænke på, at nogen sætter retten til at bære våben over vores børns ve og vel og ret til et liv i tryghed og sikkerhed.

USA er det eneste vestlige, demokratiske land, der har masseskyderier som epidemisk problem. Hver dag dør der 12 børn i USA som følge af et våben, 32 bliver skudt eller såret. Der er ingen grund til at tro, at amerikanerne er mere voldelige, psykisk syge eller skiller sig nævneværdigt ud fra en ganske almindelig dansker. Men adgangen til våben, der er beregnet til krigsførelse gør, at udfaldet af had, vrede og destruktion er så helt ufatteligt meget mere dødbringende.