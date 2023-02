I katastrofebranchen siger man, at jordskælv ikke slår mennesker ihjel – dårligt byggede huse slår mennesker ihjel. Det indså bystyret i Lissabon allerede i november 1755, efter at et stort jordskælv havde dræbt titusindvis af byens indbyggere. Da den portugisiske hovedstad efterfølgende skulle genopbygges, indførte byens stærke mand Sebastião José de Carvalho e Melo (1699-1782), senere kendt som markisen af Pombal, belært af erfaringerne bygningsregulativer. Man opførte nye huse med smidige indre trækonstruktioner, der kunne give sig i stedet for at knække. Disse såkaldte ”Pombalinebure” udgjorde kernen i historiens første jordskælvsikre byggemetode. Regelsæt for konstruktion af bygninger, planlove for regulering af byggeri i udsatte områder og effektivt tilsyn med sådanne regler er afgørende for at ”bygge bedre bagefter”.

”Build Back Better”-tankegangen kom ind i FN’s verdensomspændende katastrofearbejde efter tsunamien i Sydøstasien i 2004 og blev skrevet ind i Sendai-rammeaftalen fra 2015, men har altså en lang historie bag sig. Forhåbentlig vil den også gennemsyre genopbygningsfasen efter jordskælvet i Tyrkiet og Syrien. Allerede nu kan man læse, at den tyrkiske regering har udstedt arrestordrer på flere end 100 af de ansvarlige for, at mange beboelsesejendomme i de ramte områder ikke var konstrueret i henhold til gældende lovgivning. Sådan reaktiv handlekraft hjælper desværre ikke de stakkels beboere, som blev fanget i ruinerne, da deres hjem styrtede sammen under jordskælvet, fordi husene ikke levede op regler og love. Hvis man som bygherre kan betale sig fra at gøre sit nybyggeri jordskælvssikkert, eller hvis myndighederne ikke er deres tilsynsansvar voksent, nytter det jo ikke noget. De skjulte sårbarheder ses først, når katastrofen rammer.

Korruption, ineffektivt bureaukrati, økonomisk ulighed, manglende demokratisk repræsentation, uhensigtsmæssige politiske incitamenter, lav transparens osv. undergraver alt sammen modstandskraften over for katastrofer i et samfund. Hvor effektiv hjælp til at redde indespærrede ud af sammenstyrtede bygninger, opbygning af midlertidig indkvartering, koordination af akut nødhjælp og behandlingskapacitet til kvæstede er afgørende i responsfasen, bør international støtte i genopbygningsfasen ud over økonomisk hjælp omfatte krav til korruptionsbekæmpelse, opbygning af effektive administrative systemer og demokrati. Ellers bygger man ikke et bedre samfund op igen efter katastrofen.