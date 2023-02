Vores kroppe er ikke reservedelslager for staten

Det undrer mig derimod såre, at vore (i hvert fald på papiret) liberale sundhedsminister, Sophie Løhde, støtter den småkommunistiske tankegang, at alle danske kroppe som udgangspunkt fra fødslen er tilmeldt Donorregisteret og dermed tilhører staten. Og staten tager således ansvaret for en beslutning om, hvad der er etisk rigtigt i et meget personligt forhold og reducerer mennesket til at være et reservedelslager for staten.

Udover at menneskesynet forvrides, hvis lovgivningen ændres – ja, så stiller staten borgeren under et uhyggeligt moralsk pres og fordrer den helt ubetingede barmhjertighed af den enkelte, hvorved en aktiv framelding kan opfattes som egoistisk, egenkærlig, udemokratisk, usolidarisk – ja, hjerteløs. Og fremkalde en urimelig følelse af utilstrækkelighed hos den borger, der måske gerne ville modtage et organ til sig selv eller sine nærmeste uden at vide sig parat til at gøre gengæld.

Den generøsitet må vi have over for hinanden som mennesker, for vi er ikke skabt til at føre et en til en-regnskab med hinanden, men at leve i ansvar og pligt over for hinanden. Men i tidens etiske debatter er der noget mærkeligt selvmodsigende, der viser, at vi har miste den umiddelbare fornemmelse for, hvad et menneske er. I spørgsmålet om abort såvel som spørgsmålet om religiøs omskæring af drengebørn er individets ret til selvbestemmelse over egen krop altid hovedargumentet. Hvorimod retten til selvbestemmelse over egen krop er suspenderet i spørgsmålet om automatisk organdonation – her inddrages kroppen som statens ejendom og instrumentaliseres og reduceres til et redskab, der kan redde et andet af statens menneskeliv.