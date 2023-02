Irmas lukning får rige storbyboere op i det røde felt

Hvordan storbyboerne kan komme op i det røde felt over en butikskæde, der lukker, er for mig komplet uforståeligt. Især i betragtning af, at hvis samme madbevidste borgere løfter blikket en lille smule fra Irmapigen og ser ud i verden, så er der temmelig mange andre emner, der kunne have gavn af deres harme. Loyalitet og varme følelser er der nok af godgørende sager, der har brug for, brug engagementet på dem i stedet for en butikskæde.

Tilsyneladende mener folk, at de mister deres identitet, når Irma lukker. For når man handler i Irma, er man en af de forbrugerstærke, smarte byboer, der med sin indkøbspose, hvis man da ikke medbringer sin egen af lærred, signalerer, hvilket samfundslag man tilhører. Til det vil jeg blot sige, at det siger en hel del, at Irma aldrig er slået igennem i Jylland eller på Fyn.