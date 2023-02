Dette er en kommentar: Jyllands-Posten har et fast korps af personer, der kommenterer vores samfund. Kommentaren er udtryk for skribentens egen holdning.

02/02/2023 KL. 09:30

For abonnenter

Når journalistiske principper bliver en by i Rusland

Der er blevet talt meget om,​ at medierne ved det kommende præsidentvalg i 2024 ikke skal begå de samme fejl som i dækningen af Trump i 2016. Men hvad nu, hvis problemet er et andet? Rapport tegner et træls billede af journalistiske principper.