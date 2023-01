Kan vi overhovedet stole på Tyrkiet i Nato?

Ja, Erdogan må knap have troet på sit eget held, da billederne af Rasmus Paludan tonede frem på skærmen i Ankara. Nu er der anledning til yderligere afpresningsforsøg, selv om Sverige allerede i december sidste år udleverede det kurdiske PKK-medlem Mahmut Tat til Tyrkiet.

Det er sådan set helt normal tyrkisk opførsel at true og afpresse EU. Vi har talrige gange oplevet det, når præsident Erdogan har truet med at oversvømme EU med flygtninge, hvis han ikke fik sin vilje og nogle milliarder euro med i kølvandet.

Men ikke en gang nu, hvor jeg medgiver, at Sveriges Nato-medlemskab kan stå på spil, skal vi lade os kyse af tyrkerne. Vi skal ikke en gang så meget som beklage hændelserne i Stockholm – for dermed beklager vi faktisk ytringsfriheden og den frihed, vi har i Vesten.

I stedet burde vi overveje, hvad Tyrkiet i grunden laver i Nato. Kan vi stole på landet? Kan vi overhovedet udveksle fortrolige militære oplysninger med et land som Tyrkiet? Hvordan er Tyrkiets relation til Rusland i virkeligheden – selv efter Ruslands invasion af Ukraine?

Jeg stoler ikke på præsident Erdogan. Overhovedet ikke. Erdogan undertrykker ikke alene oppositionen i sit eget land, men eksporterer i stor stil islamisme via sit religiøse ministerium Diyanet, som står for at skrive fredagsbønnen i hundredvis af moskéer i Vesten – også her i landet.

Tyrkiets præsident betragter nemlig ikke alene sig selv som præsident for tyrkere i Tyrkiet, men alle tyrkere, uanset hvor de måtte befinde sig på kloden. Han tordner mod, at de lader sig integrere eller assimilere. Han tordner mod alle vestlige værdier. Skal han med alle sine benspænd stadig forestille at være vores allierede i kampen mod Putin?

Nej, vi må stå urokkeligt fast på ytringsfriheden. Selv i denne særlige situation, hvor det kan være fristende at komme med indrømmelser, så Sverige kan blive accepteret som Nato-medlem i en fart. Enhver indrømmelse eller undskyldning vil få en meget høj pris.

Vi må trække en tydelig streg i sandet over for ikke alene Tyrkiet, men alle kræfter, der bekæmper ytringsfriheden og vestlige værdier – herunder altså også Rusland og Putins nære allierede Ramzan Kadyrov. Erdogan og Putin er på mange måder to alen af et stykke. Og de skal derfor behandles på samme måde.