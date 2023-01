Tvivlen bør komme den nye direktør for Nationalbanken til gode

For høje poster er ikke blot forbundet med stor indflydelse og krav om stor faglighed, men er også forbundet med pligten til at tage tunge beslutninger, der kan møde hård modstand. Selv om jeg ikke har haft nær så høje poster, har jeg to gange måttet tage beslutninger, som tog hårdt på mig, selv om de var påkrævet: nemlig at afskedige direktører. Derfor er faglighed ikke nok i de højeste ledelseslag, der skal også mod og vilje til.

For det er jo ikke første gang, at en tidligere departementschef i Statsministeriet er blevet udnævnt til nationalbankdirektør. Det var også tilfældet for Niels Bernstein, der var nationalbankdirektør 2005-2013, og som var blevet udnævnt under den daværende statsminister, Anders Fogh Rasmussen, mens han var hans departementschef.