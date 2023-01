Regeringens tonedøvhed kommer til at koste dyrt

Det giver anledning til at overveje, hvad vi egentlig forstår ved ordet magtfuldkommen og magt i det hele taget. Mette Frederiksen svarede på et tidspunkt på kritikken af, at hun var magtfuldkommen, med, at det var bedre end at være afmægtig, som hun definerede som modsætningen til magtfuldkommenhed. Det kunne ikke være mere forkert. Det modsatte af magtfuldkommenhed er ydmyghed, ikke afmægtighed. Idéen om, at har man magt, så skal man partout bruge den til at gennemtrumfe de beslutninger, man selv synes er bedst, er en dybt bekymrende forståelse af begrebet. Som den franske filosof Michel Foucault sagde, så er magten produktiv – den producerer hele tiden sig selv gennem disciplinerende normer og diskurser, og vi individer reproducerer den ofte uden at være bevidste om det. Med andre ord er magt overalt og i alt – hele tiden. Men det betyder ikke, at man ikke skal være opmærksom på, hvordan man anvender den.